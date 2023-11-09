بعد 10 سنوات من الاعتقال.. استشهاد شخص تحت وطأة التعذيب في سجن صيدنايا

استشهد شخص من أبناء منطقة رتيان التابعة لجبل سمعان بريف حلب الغربي، تحت وطأة التعذيب، في سجن صيدنايا سيء الصيت، بعد اعتقاله 10 سنوات.

وبذلك، يرتفع إلى 33 تعداد الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهادهم تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2023، من ضمنهم سيدة ، و1 من العناصر المنشقين عن قوات النظام وعنصر من الأمن العسكري التابع للنظام، وعنصر في فصيل محلي بالسويداء، ومراسل حربي في قوات النظام، وعنصر سابق في الجيش الحر