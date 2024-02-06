بعد 11 يوما.. قوى الأمن الداخلي”الأسايش” تنهي المرحلة الثالثة من عملية ” الإنسانية والأمن” في دويلة الهول جنوب شرق الحسكة

بعد 11 يوما.. قوى الأمن الداخلي”الأسايش” تنهي المرحلة الثالثة من عملية ” الإنسانية والأمن” في دويلة الهول جنوب شرق الحسكة

محافظة الحسكة: أنهت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” المرحلة الثالثة من عملية “الإنسانية والأمن” بعد 11 يوماً من انطلاقها.

وشنت القوى الأمنية خلالها مداهمات واعتقالات في قسم المهاجرات الخاص بعوائل خلايا “التنظيم”.

وأصدرت القوى الأمنية بيانا طالبت خلاله حل معضلة عائلات “التنظيم” في مخيم الهول، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المعتقلين.

وبدأت وحدات من القوى الأمنية بتاريخ 27 من كانون الثاني الفائت، بحملة أمنية المرحلة الثالثة استكمالا لعملية” الإنسانية والأمن”، داخل مخيم الهول الواقع في أقصى جنوب شرق الحسكة، وبدعم من قوات “التحالف الدولي”، وذلك بعد تزايد حدة هجمات خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” منذ مطلع العام الحالي، في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات، إلى جانب التهديدات المستمرة من “التنظيم” للأهالي في مناطق متفرقة ضمن نفوذ “قسد”.