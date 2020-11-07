بعد 12 يوما على مجزرة الدويلة التي خلفت 170 قتيلا وجريحا.. طائرات روسية تنفذ غارات جوية على جبل الزاوية

بعد 12 يوما على مجزرة الدويلة التي خلفت 170 قتيلا وجريحا.. طائرات روسية تنفذ غارات جوية على جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، تحليق لطائرات حربية روسية في أجواء محافظة إدلب، بالتزامن مع تنفيذها لنحو 7 غارات جوية، استهدفت خلالها مناطق في شنان وفركيا وسرجة وبينين ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق في 26 الشهر الفائت، مقتل 78 مقاتل من فصيل فيلق الشام جراء استهداف جوي من قبل طائرات حربية روسية، على معسكر تابع للفيلق الموالي لأنقرة ضمن منطقة جبل الدويلة التابعة لحارم شمال غربي إدلب، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع، لوجود أكثر من 90 جريح بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود مفقودين وعالقين، وسط معلومات عن قتلى آخرين.

يذكر أن المعسكر كان من المفترض أن يتم تخريج دفعة مقاتلين منه، بعد إجراء دورة تدريبية لهم من قبل فيلق الشام، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن المعسكر يضم أكثر من 180 شخص بين مقاتل ومدرب وإداري في صفوف فيلق الشام.