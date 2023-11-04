بعد 19 هجوما على قواعد عسكرية.. انفجار عنيف في منطقة قاعدة الشدادي الأمريكية بريف الحسكة

محافظة الحسكة: سمع دوي انفجار عنيف في منطقة القاعدة الأمريكية بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، دون ورود معلومات ما إذا كان نتيجة استهداف جديد للقاعدة أو أنه ناجم عن قذائف أطلقتها القوات الأمريكية.

وتعرضت مساء أمس قاعدة خراب الجير التابعة لقوات “التحالف الدولي” في رميلان بريف الحسكة الشمالي، لـ 10 ضربات بواسطة قذائف صاروخية، مصدرها الأراضي العراقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية حتى اللحظة، فيما تبنت الهجوم ما تعرف باسم “المقاومة الإسلامية العراقية” عبر بيان لها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 19 استهداف لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: 4 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و3 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 3 على قاعدة خراب الجير برميلان، 3 على قاعدة الشدادي