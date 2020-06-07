بعد 3 أيام من استقدام تعزيزات عسكرية.. طائرات مجهولة تستهدف مواقع الميليشيات الإيرانية وتقتل 12 منهم

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل منتصف ليل السبت-الأحد، قصفا بـ8 غارات من طائرات مجهولة، استهدفت مقرات للميليشيات الإيرانية في قاعدة معيزيلة في ريف دير الزور الشرقي.

وفي سياق ذلك قتل 12 عنصرا على الأقل من الميليشيات الإيرانية من جنسيات عراقية وأفغانية، إضافة إلى تدمير آليات وذخائر.

يذكر أن تلك المليشيات استقدمت تعزيزات إلى مواقعها قبل 3 أيام.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 حزيران/يونيو، استقدام رتل عسكري لميليشيا فاطميون نحو مواقعها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت نحو 30 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية ومقاتلين قادمة من بلدة الهري الحدودية مع العراق.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الرتل استقر في منطقة المزارع التي حولتها القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها إلى مركز تجمع ضخم لها في دير الزور.