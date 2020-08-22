بعد 3 أيام من اعتقاله بسبب “لوحات فنية”.. هيئة تحرير الشام تفرج عن مدير معهد في جامعة إدلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هيئة تحرير الشام أفرجت اليوم السبت، عن الصيدلي الذي اعتقلته قبل 3 أيام، بتهمة “قيام إحدى طالبات المعهد بعرض بعض من رسوماتها التي تدعو للإنسانية على مواقع التواصل الاجتماعي”، حيث أن المعتقل يعمل في الوقت ذاته كـ “مدير معهد” ضمن جامعة إدلب.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، وقفة احتجاجية لكوادر طبية ضمن مدينة إدلب، احتجاجاً على اعتقال تحرير الشام لصيدلي وهو مدير معهد أيضاً ضمن جامعة إدلب، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراحه، وجاء بإحدى الشعارات “نفتح المعارض والفنون ويفتحون الهيئات والسجون”.

كما كان المرصد السوري نشر قبل 3 أيام، أن الجناح الأمني التابع لـ”هيئة تحرير الشام”، يواصل اعتقال صيدلي يشغل مدير معهد في مدينة إدلب منذُ يوم الأمس، وذلك على خلفية قيام إحدى طالبات المعهد بعرض بعض من رسوماتها التي تدعو للإنسانية على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن قامت الطالبة برسم تلك اللوحات ضمن المعهد الذي يديره الصيدلي، وسط مطالبة من الأهالي للإفراج عنه.