بعد 3 أيام من القصف الإسرائيلي على مصياف.. انفجارات عنيفة تضرب مدينة سلمية شرقي حماة

محافظة حماة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، دوي 3 انفجارات عنيفة ضربت مدينة سلمية الخاضعة لسيطرة النظام السوري بريف حماة الشرقي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات فيما إذا كانت ناجمة عن استهداف صاروخي أو شيء آخر، يأتي ذلك بعد 3 أيام من الضربات الإسرائيلية على منطقة مصياف غربي حماة.

وكان المرصد السوري وثق يوم الجمعة، خسائر بشرية ومادية، جراء الضربات الإسرائيلية الجديدة على الأراضي السورية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، حيث دمرت الصواريخ الإسرائيلية القادمة من فوق الأراضي اللبنانية، مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للمليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية “معامل الدفاع” ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف، كما جرى استهداف مراكز ومواقع في معسكر الطلائع بمنطقة الشيخ غضبان بريف مصياف أيضاً، وخلفت الضربات تلك 6 قتلى من جنسيات غير سورية، لا يعلم حتى اللحظة فيما إذا كانوا من الحرس الثوري أم من الميليشيات الموالية لإيران، وسط معلومات عن قتلى من الجنسية السورية، يذكر أن تعداد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

يذكر أن منطقة مصياف يتواجد فيها مركزاً لتطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي ومعسكر الطلائع في قرية الشيخ غضبان بريف مصياف.