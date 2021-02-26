بعد 3 عمليات اغتيال شهدتها المدينة مساء أمس.. العثور على جثة شخص مقتولاً بالقرب من مدينة جاسم بريف درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور على جثة شخص مقتولاً في بلدة عالية الواقعة غرب مدينة جاسم بريف درعا، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن ظروف وطبيعة مقتله، وكان المرصد السوري نشر أمس، أن مدينة جاسم بريف درعا الشمالي شهدت عملية اغتيال جديدة مساء الخميس، حيث قتل شخص برصاص مجهولين بالمدينة، ليرتفع إلى 3 تعداد عمليات الاغتيالات التي شهدتها جاسم خلال المساء، إذ وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم مقتل أحد عملاء الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، متأثراً بجراح أصيب بها قبل قليل، بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، على صعيد متصل قتل شخص بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين يستقلان دراجة نارية في المدينة ذاتها مساء اليوم الخميس.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 934 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 606، وهم: 172 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 270 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و114 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.