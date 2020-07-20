بعد 4 أيام من بدايتها.. “قسد” تنهي حملتها الأمنية ضمن مدن وبلدات وقرى بريف دير الزور الشرقي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادره في محافظة دير الزور، أن قوات سوريا الديمقراطية أنهت حملتها الأمنية في مناطق بريف دير الزور الشرقي، والتي استمرت لنحو 4 أيام، حيث قامت قسد بعد عصر اليوم الاثنين بسحب قواتها من المناطق التي انتشرت فيها مع بداية الحملة وهي البصيرة والشحيل والزر وابريهه، واستدعت قسد مدراء المدارس التي تمركزت بها وسلمتها لهم، كما جرى إبلاغ أهالي وسكان تلك المناطق بانتهاء حظر التجوال بشكل كامل.

وكان المرصد السوري نشر قبل ساعات، أن الحملة الأمنية التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق ريف دير الزور الشرقي، تتواصل في يومها الرابع على التوالي، حيث لاتزال الحواجز منتشرة عند مداخل المدن والبلدات والشوارع الرئيسية والمدارس التي تمركزت بها “قسد” مع بداية الحملة، وذلك في كل من مدينة البصيرة وبلدة الشحيل وقريتي الزر وابريهه بريف ديرالزور الشرقي، كما شهدت أسواق المنطقة اليوم أيضاً، حركة طبيعية وسط خروج المواطنين لقضاء حاجاتهم.

وفي سياق متصل تمكنت قوات سوريا الديمقراطية مساء أمس الأحد، من اعتقال عنصرين من تنظيم “الدولة الإسلامية” أحدهما من الجنسية العراقية، وذلك في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي.