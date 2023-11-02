بعد 48 ساعة من دخول وفد للميليشيات الإيرانية.. انفجارات عنيفة في بادية البوكمال بالتزامن مع تحليق طائرات حربية

بعد 48 ساعة من دخول وفد للميليشيات الإيرانية.. انفجارات عنيفة في بادية البوكمال بالتزامن مع تحليق طائرات حربية

محافظة دير الزور: دوت انفجارات عنيفة في مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية في بادية البوكمال بريف دير الزور، تزامنا مع تحليق طائرات حربية في أجواء المنطقة.

ويأتي ذلك، بعد أقل من 48 ساعة من وصول وفد رفيع المستوى إلى ريف دير الزور قادما من العراق.

ووصل، الثلاثاء 31 تشرين الأول الفائت، وفد مؤلف من 25 سيارة عسكرية وخاصة نوع “دفع رباعي”، لقيادات رفيعة المستوى وعناصر في صفوف الحرس الثوري الإيراني، عبر معبر الحويجة والذي يعتبر البوابة الحدودية للحرس الثوري على الحدود السورية – العراقية ، متوجهة إلى مساكن مزار “عين علي ” الواقعة في مدينة الميادين والتي تعتبر عاصمة للميليشيات الإيرانية داخل الأراضي السورية.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري، فإن الوفد عقد اجتماعاً فور وصوله مع قيادات وعناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني، لمناقشة التطورات العسكرية والتحركات الأخيرة التي شهدتها المنطقة من استهدافات متبادلة بين القوات الأميركية والميليشيات الإيرانية كانت منها مواقع عسكرية ومستودعات تابعة للمليشيات هدفاً لنيران القوات الأمريكية من جهة ، وحقول النفط كحقل العمر وكونيكو أكبر قواعد التحالف هدافاً لصواريخ وقذائف الميلشيات الإيرانية من جهة أخرى، شرق الفرات.