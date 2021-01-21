بعد 5 أيام على فقدانه.. أهالي يعثرون على جثته ملقاة على ضفة نهر الفرات شرقي دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر أهالي درنج بريف دير الزور الشرقي، اليوم، على جثة شاب مقتول ومكبل اليدين على ضفة نهر الفرات، وذلك بعد فقدانه منذ 5 أيام.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن الشاب تعرض لعملية احتيال وسلب قبل فقدانه ومقتله.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 653 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 233 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 416 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.