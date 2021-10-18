بعد 5 أيام من الهدوء الحذر.. القوات التركية تقصف قرية في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة

محافظة الحسكة: قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قرية الدردارة جنوبي تل تمر في ريف محافظة الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي ذلك، بعد هدوء حذر استمر لـ 5 أيام على محاور تل تمر.

وكانت القوات التركية قد قصفت، في 12 أكتوبر، منازل المدنيين في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة، وتركز القصف حينها على قرى الآشوريين تل كيفجي وتل شنان وتل جمعة، ما تسبب بتدمير عدد من المنازل وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المدنيين، وطال القصف التركي دور العبادة والمقابر في تلك القرى.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والمدفعية، بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب آخر، على محاور الدردارة وتل شنان وتل جمعة وتل كيفجي، الواقعة جميعها بريف منطقة تل تمر ضمن الريف الشمالي من محافظة الحسكة، دون معلومات عن خسائر بشرية.