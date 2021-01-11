بعد 5 أيام من  الهدوء الحذر.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء اليوم، قرى مرعناز وعين دقنة والبيلونة ومحيط تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي هذا القصف بعد هدوء حذر استمر لنحو 5 أيام، شهدته محاور ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي التي تسيطر عليها القوات الكردية من طرف، والفصائل الموالية لتركيا في الطرف الآخر.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 6 يناير/كانون الثاني، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق سيطرة القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في مطار منغ العسكري وقرية مرعناز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري، إلى أن القوات التركية المتمركزة في قاعدة “البحوث”، قصفت مواقع الوحدات الكردية في مرعناز ومطار ومحيط مطار منغ العسكري بريف حلب الشمالي.