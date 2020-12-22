بعد 5 أيام من انتشار قوات موالية لروسيا في المنطقة.. انفجارات عنيفة تضرب مدينة البوكمال بالقرب من الحدود السورية – العراقية

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها، بأن دوي 3 انفجارات عنيفة هزت المدينة قرب الحدود السورية – العراقية، فجر اليوم الثلاثاء 22 كانون الاول الجاري، دون معلومات حتى اللحظة عن طبيعة تلك الانفجارات، يذكر أن قوات الفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا كان قد انتشر مؤخراً في مواقع عدة عند الحدود السورية – العراقية بريف البوكمال.

ونشر المرصد السوري في 17 الشهر الجاري، ، أن الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، بدأ بالانتشار ضمن عدة نقاط واقعة على الحدود السورية – العراقية قرب مدينة البوكمال، حيث تسلمت قوات الفيلق الخامس بعض النقاط من الميليشيات الموالية لإيران أمثال “حركة النجباء وحزب الله العراقي والأبدال”، وذلك بعد اتفاق روسي – إيراني لم تتضح ملامحه بشكل كامل بعد، والذي كان قد بدأ قبل أسبوع بفتح مكتب للقوات الروسية وسط مدينة البوكمال، يذكر أن الانتشار هذا يعد الأول من نوعه منذ بدء الحرب الروسية – الإيرانية الباردة والتي استمرت لأشهر طويلة.

وكان المرصد السوري أشار في العاشر من الشهر الجاري، أن القوات الروسية افتتحت أول مقر لها في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي على الحدود مع العراق، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، تمركزت قوات روسية في مبنى الفندق السياحي وسط مدينة البوكمال، حيث يأتي ذلك، بعد عدة محاولات لاقت رفضاً كبيراً من قبل المليشيات الإيرانية التي تسيطر على المدينة.