بعد 59 ضربة جوية على مناطق “قسد”.. قوات مجلس منبج العسكري تسقط طائرة مسيرة تركية في ريف منبج

بعد 59 ضربة جوية على مناطق “قسد”.. قوات مجلس منبج العسكري تسقط طائرة مسيرة تركية في ريف منبج

محافظة حلب: أسقطت قوات مجلس منبج العسكري المنضوي ضمن راية قوات سوريا الديمقراطية، قبل قليل، طائرة مسيرة تركية مذخرة، كانت تحلق في أجواء قرية الصيادة شمال غربي منبج بريف حلب الشرقي.

وشهدت المناطق الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية في الآونة الأخيرة تصعيدا في الضربات الجوية من قبل المسيرات التركية، مخلفة دمار كبير في البنى التحتية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 59 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2024، تسببت بمقتل 6 أشخاص، بالإضافة لإصابة أكثر من 9 أشخاص بجراح متفاوتة بينهم سيدة و3 أطفال، والقتلى هم:

– 3 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية

– 3 من قوات النظام

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 48 استهداف على الحسكة، أسفر عن مقتل 3 من قوات النظام

– 4 استهدافات على الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

– 7 استهدافات على ريف حلب