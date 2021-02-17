بعد 6 أشهر على اعتقاله.. “تحرير الشام” تفرج عن “الصحفي الأميركي” بلال عبدالكريم بكفالة وضمانة وجهاء وشخصيات بارزة في إدلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هيئة تحرير الشام عمدت اليوم الأربعاء إلى الإفراج عن “بلال عبد الكريم” الصحفي الذي يحمل الجنسية الأميركية بعد أكثر من 6 أشهر على اعتقاله بريف إدلب، وجاءت عملية الإفراج وفقاً لمصادر المرصد السوري بضمانة وجهاء وشخصيات بارزة وذلك بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف، مضى ثلثها وجرى الإفراج عنه مقابل شروط حددتها المحكمة العسكرية التابعة للهيئة، حيث قالت الأخيرة بأن تدخل وجهاء المنطقة الشمالية وعدد من الشخصيات وتقديمهم لطلب استرحام قامت المحكمة بإعادة النظر وتم قبول طلب الإفراج عن عبد الكريم.

وكان المرصد السوري أشار في 13 آب الفائت من العام 2020، إلى أن عناصر الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام، اعتقل صحفيا يحمل الجنسية الأمريكية “بلال عبد الكريم”، من بلدة أطمة شمال إدلب.

كما اعتدى العناصر الأمنية عليه بالضرب، واقتادوه إلى مكان مجهول.

يأتي ذلك، بعد وقت قصير من نشر مقابلة مصورة له مع زوجة العامل في المجال الإغاثي “أبو حسام البريطاني”، تحدثت خلالها بتعذيب هيئة تحرير الشام لزوجها واعتقاله بطريقة غير لائقة من مكان إقامته في بلدة أطمة شمال إدلب.