بعد 6 سنوات على مقتلهم.. العثور على رفات 26 من أبناء الشعيطات ممن أعدمهم تنظيم “الدولة الإسلامية” بريف دير الزور

بعد 6 سنوات على مقتلهم.. العثور على رفات 26 من أبناء الشعيطات ممن أعدمهم تنظيم “الدولة الإسلامية” بريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادره، أن “جمعية شهداء الشعيطات”، تمكنت برفقة الأهالي من استخراج رفات جثث 26 شخص من أبناء عشيرة الشعيطات، ممن كان تنظيم “الدولة الإسلامية” قد قتلهم عام 2014 برفقة المئات من العشيرة ذاتها، حيث جرى العثور على مقبرة جماعية في بادية قرية جمة بريف دير الزور الشرقي، تضم رفات لجثث 26 شخص تم التعرف عليهم وهم من شبان ورجال الشعيطات ممن أعدمهم تنظيم “الدولة الإسلامية”.

يذكر أن التنظيم كان قد ارتكب مجزرة بحق أبناء عشيرة الشيعطات إبان سيطرته على دير الزور عام 2014، حيث أعدم حينها أكثر من 930 من شبان ورجال العشيرة.