بعشرات القذائف.. القوات التركية تصعد هجماتها ضد المدنيين في ريف منبج

بعشرات القذائف.. القوات التركية تصعد هجماتها ضد المدنيين في ريف منبج

محافظة حلب: تعرضت مناطق آهلة بالسكان في منطقة الساجور بريف حلب الشرقي، لقصف بري تركي مكثف بعشرات القذائف، منذ صباح اليوم، وسقطت القذائف على قريتي توخار وجات بالإضافة لجبل الصياد بريف منبج.

بالتوازي مع ذلك، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، نقاط التماس مع مجلس منبج العسكري، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 21 أيار الجاري إلى اندلاع حرائق في حقول زراعية، نتيجة الاشتباكات عند خطوط التماس بين مجلس منبج العسكري والقوات التركية والفصائل الموالية لها بمنطقة ” درع الفرات”.

واشتعلت محاصيل بأراض زراعية في قرية الدندنية بريف منبج شرق محافظة حلب، إثر استهداف القوات التركية بالمدفعية مواقع بالقرية.