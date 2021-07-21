بعشرات القذائف.. قوات النظام تقصف قرى قرب طريق “m4” في ريف إدلب

قصفت قوات النظام بعشرات القذائف، قريتي مجدليا ومعربليت التي تتواجد فيها نقاط عسكرية تركية قرب طريق حلب-اللاذقية “m4”.

كما قصفت صباح اليوم مواقع في ريف إدلب الجنوبي وجبل الزاوية، حيث استهدفت كل من البارة وسفوهن والفطيرة، إضافة إلى مواقع أخرى في سهل الغاب وريف اللاذقية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا، أمس، استشهاد مواطن وجرح 8 آخرين بينهم أطفال جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية أثناء مرورها على أطراف بلدة بداما قرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، في حين قتل 4 عناصر من فصيل من”الحزب الإسلامي التركستاني” بعد دخولهم عن طريق الخطأ إلى مواقع قوات النظام على محور قرية ميزناز غرب حلب.