بعضهم تعرضوا للاعتداء.. الفصائل الموالية لأنقرة تواصل تضييق الخناق على أهالي عفرين

محافظة حلب: يواصل فصيل فرقة “السلطان مراد” قطع أشجار الزيتون في مدينة عفرين على قدم وساق، وسط استياء شعبي واسع، وفي هذا السياق، أقدم عناصر الفصيل على قطع حوالي 150 شجرة زيتون في قرى ديرصوان ومرساوا وتل طويل بريف عفرين، خلال اليومين الماضيين، وذلك بغية بيعها كحطب للتدفئة.

وعلى صعيد متصل، يواصل فصيل “العمشات” تضييق الخناق على الأهالي ضمن مناطق سيطرته في ناحية شيخ الحديد بريف عفرين، لإجبار الأهالي على ترك منازلهم، حيث فرض الفصيل للمرة الثانية إتاوات مالية كبيرة على الأهالي تتراوح قيمتها ما بين 1000 – 30000 دولار أمريكي، بحسب ما يملكه المواطن من أملاك وأشجار الزيتون.

كما فرض الفصيل إتاوات مالية على أهالي قرى مروانية تحتانية وهكجة وأنقله وقرمتلق وجقلان تحتاني، في حين تعرض بعض المواطنين للاعتداء، بسبب رفضهم دفع قيمة الإتاوة الكبيرة التي تفوق قدرتهم.

وفي مدينة عفرين، أقدم عنصر من فصيل المعتصم على بيع منزلين في مدينة عفرين بمبلغ 900 دولار أمريكي، لقاء كل منزل، ويقع المنزلين في حي الأشرفية بمدينة عفرين، كما أقدم عنصر من فرقة السلطان مراد على بيع منزل أخر في الحي ذاته بمبلغ 1200 دولار أمريكي.