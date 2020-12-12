“بعضهن تزوج 6 مرات من مقاتلي داعش”.. طاجكستان تبحث عن نسائها في مخيم الهول

“بعضهن تزوج 6 مرات من مقاتلي داعش”.. طاجكستان تبحث عن نسائها في مخيم الهول

تستعد طاجيكستان لإعادة المئات من مواطنيها من مخيمات تضم زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي وتشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية.

وبحسب موقع “راديو أوروبا الحرة” فإن مخيمي الهول والروج في شمال شرقي سوريا يضمان عشرات آلاف النسوة والأطفال من عائلات داعش، فيما أعلنت طاجكستان انها تستعد لإعادة أول دفعة من أصل 800 امرأة وطفل يعيشون في المخمين.

وكان سفير طاجيكستان في الكويت، زبيد الله زبيدزودة قد زار المخيمين يومي 8 و 9 ديسمبر ، والتقى بمئات النساء الطاجيكيات وأطفالهن.

وأوضح زبيدزودة أنه جرى تسجيل أسماء حوالي 200 امرأة وطفل يرغبون في العودة لبلادهم في إطار برنامج العودة الطوعية، مشيرا إلى ان بعض النساء يرفضن العودة، ومعربا عن أمله في أن تصل المجموعة الاولى إلى العاصمة دوشانبي قبل مطلع العام القادم، أو مع بدايات يناير القادم.

وقالت الحكومة الطاجيكية إنها مصممة على إعادة جميع النساء والأطفال الطاجيك المحتجزين في السجون ومخيمات اللاجئين في سوريا والعراق إلى البلاد، إذ تخشى أن يشكل أفراد عائلات مقاتلي داعش تهديدات أمنية على المدى الطويل إذا تُركوا في الخارج.

وكان حوالي ألفي شخص من طاجيكستان قد انضموا لداعش في سوريا والعراق منذ 2014.

وكجزء من برنامج أكبر منذ العام 2019 ، أعادت طاجيكستان عشرات الأطفال من العراق، حيث سُجنت أمهاتهم الطاجيكيات لكونهم أعضاء في الجماعة المتطرفة. لكن تم تعليق تلك العمليات في العام الحالي بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الحدود ووقف الرحلات الدولية.

“الخوف من الاعتقال”

من جانب آخر، أكدت امرأة طاجيكية، تبلغ من العمر 27 عامًا محتجزة في مخيم الهول بأن هناك بعض النساء يفضلن البقاء في سوريا، مشيرة إلى أن الكثير منهن يخشين الاعتقال عند العودة.

وبحسب موقع “راديو أوروبا الحرة” فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات الطاجيكية ستحاول إقناع المجموعة الأخيرة بالعودة إلى طاجيكستان مع أطفالهم بدلاً من تربيتهم في مخيمات اللاجئين الأجانب.

ويثير الوضع مخاوف أمنية لأنه يقال إن العديد من أقسام مخيم الهول يهيمن عليها الأرامل المتطرفات اللواتي لم يفقدن الأمل في عودة داعش، لدرجة أن ذلك المخيم بات يطلق عليه بين أنصار التنظيم المتطرف لقب “مهد الخلافة القادمة”.

وقالت إحدى الطاجيكيات إنها لم تتأثر بتهديدات أرامل داعش المتشددات، معربة عن أملها في العودة إلى بلادها مع تريد مع طفليها الصغيرين وبدء حياة جديدة حيث يمكنهم نسيان أهوال داعش التي عاشتها منذ وصولها إلى سوريا في العام 2015.

وقالت السيدة التي عرفت نفسها باسم “مدينة” إن زوجها الأول الطاجيكي قد “خدعها” و “كذب عليها” عندما أحضرها المكونة مع طفلهما إلى العراق عبر روسيا وتركيا في العام 2015.

وأوضحت زوجها الأول قتل أثناء المعارك في الموصل شمالي العراق، لتتزوج مقاتلا آخر من مسلمي الصين وتنجب منه طفلا.

“أخوة من عدة آباء”

وبعد أن استعادت القوات العراقية الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2017 ، أوضحت مدينة إن عائلتها انتقلت إلى دير الزور في شرق سوريا، حيث اعتقل زوجها ليتركها وحيدة مع طفلين قبل أن ينتهي الأمر بهم في مخيم الهول.

وتشبه قصة مدينة العديد من النساء الطاجيكيات الأخريات في المخيم ، اللواتي قلن إن أزواجهن جلبوهن إلى سوريا والعراق عن طريق الخداع والكذب، بل أن بعضهن تزوجن ستة مرات بعد مقتل أزواجهن.

وتحدثت بعض الطاجيكات شريطة عدم الكشف عن هويتهن عن بعض النساء في مخيم الهول لديهن ما يصل إلى خمسة أطفال من أزواج مختلفين من مقاتلي داعش من دول مختلفة.

وبغض النظر عن جنسية آباء الأطفال، قالت الحكومة الطاجيكية إنها تقبل عودة الأطفال المولودين في العراق أو سوريا كمواطنين طاجيكيين إذا كانت أمهاتهم من طاجكستان.

المصدر: الحرة