بعبوة ناسفة.. مجهولون يستهدفون سيارة عسكرية للنظام بريف درعا الشمالي

محافظة درعا: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات النظام، زرعها مسلحون مجهولون، على الطريق الواصل ببين مدينة الحارة وبلدة زمرين بريف درعا الشمالي، وعليه استنفرت قوات النظام في المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 21 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 17 شخصا، هم:

– 3 من المدنيين بينهم سيدة وطفل

– 8 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 3 من المتهمين بترويج المخدرات

– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 1 من تنظيم “الدولة الإسلامية”

– 1 من المجموعات المتهمة بالانتماء لـ”التنظيم”.