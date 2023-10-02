بعبوة ناسفة.. مقتل عنصرين من قوات النظام باستهداف دورية على إحدى الطرق في الريف الدرعاوي

بعبوة ناسفة.. مقتل عنصرين من قوات النظام باستهداف دورية على إحدى الطرق في الريف الدرعاوي

محافظة درعا: انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بدورية لقوات النظام على الطريق الواصل بين بلدتي الغارية الشرقية والمسيفرة بريف درعا الشرقي، مما أدى لمقتل عنصرين وجرح آخرين، تم نقل الجرحى إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في محافظة درعا.

وأشار المرصد السوري في 13 حزيران الفائت إلى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، تزامنا مع مرور حافلة مبيت عسكرية لقوات النظام على الأوتوستراد الدولي قرب بلدة “نامر” بريف درعا الأوسط، مما أدى لوقوع جرحى، فيما هرعت سيارات الإسعاف للموقع لإخلاء الجرحى.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 390 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 314 شخصا، هم:

-106 مدني بينهم 6 سيدات و5 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-142 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 19 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 8 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.