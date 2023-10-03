بعبوة ناسفة.. 3 جرحى من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بينهم بحالة حرجة في مدينة منبج

محافظة حلب: أصيب 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بينهم بحالة حرجة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، جرى تفجيرها عن طريق جهاز التحكم، تزامنا مع مرور سيارة عسكرية لـ “النجدة” التابعة لـ”الأسايش”، في دوار المطاحن في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات مجلس منبج العسكري، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط استنفار أمني.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 6 أيلول الفائت، دوي انفجار بريف حلب الشرقي، ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية، على طريق منبج – جرابلس بريف حلب الشرقي، تقل قيادي في علاقات مجلس منبج العسكري، ما أدى إلى مقتله على الفور، فيما توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان المستهدف.