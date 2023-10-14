بعملية أمنية.. “قسد” تعتقل مطلوبين بتهمة الانتماء لـ”التنظيم” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: اعتقل عناصر دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، شخصان متهمان بالانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بعد مداهمة منزلهما في قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين أدت إلى إصابة أحد المطلوبين واعتقالهما.

وأشار المرصد السوري في 8 من تشرين الأول، إلى أن وحدات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية نفذت حملة دهم واعتقال طالت 4 مدنيين في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، في إطار حملتها الأمنية المتواصلة، وجرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية.