بعملية أمنية.. قوات مكافحة الإرهاب تعتقل أميرا بـتنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على أمير وهو أحد متزعمي “التنظيم”، في عملية أمنية بريف بلدة تل كوجر شمال محافظة الحسكة، وأقتاده العناصر إلى مركز أمني.

ويأتي ذلك، استمرارا لملاحقة قيادات وأفراد خلايا التنظيم في مناطق الإدارة الذاتية.

وأشار المرصد السوري في 15 من تشرين الأول، باعتقال أميرين ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية” في عملية أمنية مشتركة بين قوات “التحالف الدولي” وقوات الخاصة التابعة لـ “الأسايش”، استهدفت منطقتين الشحيل وأبو النيتل في ريفي دير الزور الشرقي والشمالي، بتاريخ 13 تشرين الأول الجاري.

وجاء ذلك، بعد متابعة ورصد تحركاتهما في مناطق سيطرة “قسد” في شرق الفرات.

وأكدت المصادر، بأن أحدهما مسؤول عن تمويل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية، كما أنهما مسؤولان عن تنفيذ عمليات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الأسلحة ومخازن، حيث جرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة.