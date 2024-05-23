بعملية أمنية.. قوات سوريا الديمقراطية تلقي القبض على قيادي بارز لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف الرقة

بعملية أمنية.. قوات سوريا الديمقراطية تلقي القبض على قيادي بارز لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف الرقة

محافظة الرقة: نفذت وحدات خاصة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية قبل يومين عملية أمنية في ريف الرقة الشمالي استهدفت قيادي بارز لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث داهمت الوحدات الخاصة مكان تواجده وتمكنت من اعتقاله ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر والأحزمة الناسفة ومعدات بحوزته.

ويعتبر القيادي المسؤول الأول لخلايا “التنظيم” في الرقة ومتورط بتنفيذ معظم العمليات والاستهدافات في مناطق الرقة.

وفي 9 أيار الجاري، نفذت الوحدات الأمنية الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية وبدعم جوي من قبل قوات “التحالف الدولي” عملية أمنية في مدينة الرقة، استهدفت خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث داهمت عدة منازل في حارة الخربة في المدينة، واعتقلت أحد أمراء “التنظيم” من الجنسية السورية، وجرى اقتياده إلى جهة أمنية، وسط انتشار أمني وعسكري في المنطقة.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية و”التحالف الدولي” عمليات أمنية في هذه البقعة الجغرافية، لملاحقة فلول تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد تزايد نشاطه وهجماته في مناطق مختلفة في غرب الفرات وشرقه.