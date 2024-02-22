بعملية أمنية مشتركة.. “التحالف الدولي” وقوات مكافحة الإرهاب يعتقلان عنصر بـ” التنظيم” في ريف ديرالزور

محافظة دير الزور: نفذت قوات مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوة تابعة لـ”لتحالف الدولي” عملية أمنية تمكنت من خلالها إلقاء القبض على عنصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية أبو النيتل شرق مدينة ديرالزور.

وبحسب مصادر المرصد السوري فإن العنصر كان يعمل على تنفيذ عمليات أمنية ضد مؤسسات مدنية وعسكرية ضمن مناطق سيطرة “قسد” كما ضبط بحوزته كمية من الأسلحة.

وأشار المرصد السوري في 2 من شباط الجاري إلى تنفيذ القوى الأمنية بدعم من “التحالف الدولي” عملية في ريف الحسكة، أسفرت عن مقتل “أمير” بتنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسية عراقية برفقة عنصر آخر، إثر اشتباك مسلح مع قوات التدخل السريع التابعة قوى الأمن الداخلي ” الأسايش”، أثناء مداهمة منزلهما الواصل على طريق الخويتلة بريف الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي.

وبحسب مصادر أمنية فإن الأمير كان مسؤولاً عن تنفيذ 80 عمليات اغتيال داخل مخيم الهول وخارجه، كما تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة بحوزتهما.