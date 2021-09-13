بعملية انزال جوي..”التحالف الدولي” يعتقل اثنين من بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية” على أطراف مدينة الحسكة

محافظة الحسكة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات “التحالف الدولي” نفذت عملية إنزال جوي فجر اليوم الاثنين، على أطراف مدينة الحسكة، اعتقلت خلالها شخصين بتهمة الإنتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية، وبحسب نشطاء المرصد السوري، جرى مصادرة أسلحة ومعدات كانت بحوزتهم.

وفي الـ 4 من سبتمبر/أيلول الحالي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن قوة خاصة تابعة لـ”قسد”، بدعم من “التحالف الدولي” نفذت عملية أمنية في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي، وأسفرت العملية عن اعتقال طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، انتمى لتنظيم “الدولة الإسلامية” في وقت سابق.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات “التحالف الدولي” قد اعتقلت، شخصًا من بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، قبل يوم، بتهمة العمل ضمن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في حين داهمت قوات الـ”HAT” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية نقطة للدفاع الذاتي على نهر الفرات في قرية ابريهه بريف ديرالزور الشرقي، واعتقلت عنصرين بتهمة تسهيل عمليات التهريب إلى مناطق سيطرة قوات النظام.