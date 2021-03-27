بعملية تسلل ناجحة.. القوات الكردية تتمكن من قتل وجرح 3 من عناصر الفصائل الموالية لأنقرة في محيط مدينة إعزاز شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا، وجرح اثنين آخرين، بعملية تسلل ناجحة نفذتها القوات الكردية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت استهدفت إحدى النقاط العسكرية في محور كفرخاشر جنوب مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.

وفي 24آذار/مارس الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات على محور كفركلبين بريف اعزاز، شمالي حلب، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جانب، والقوات الكردية المنتشرة في المنطقة من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.