بغارات جوية يرجح أنها إسرائيلية.. مقتل وإصابة 10 بينهم 6 من جنسية غير سورية وتدمير كتيبة للميلشيات الإيرانية في ريف دير الزور

بغارات جوية يرجح أنها إسرائيلية.. مقتل وإصابة 10 بينهم 6 من جنسية غير سورية وتدمير كتيبة للميلشيات الإيرانية في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: قتل 6 عناصر من جنسية غير سورية، نتيجة قصف جوي يرجح بأنه إسرائيلي، استهدف مساء أمس، 3 مواقع للميليشيات الإيرانية بمنطقة الحميضة التابعة لمدينة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية، حيث جرى استهداف جسر داخل بلدة الهري، والبوابة العسكرية بين سوريا والعراق، وساحة البوابة في بلدة الحميضة.

كما أصيب 4 عناصر من قوات النظام بينهم 2 بحالة حرجة، في قصف جوي على منطقة كتيبة الرادار في قمة جبل هرابش بريف دير الزور، كما أسفر الاستهداف عن تم تدمير نقطة الرادار التابعة لـ”لواء التأمين الإلكتروني” التابع للميليشيات الإيرانية في حي هرابش بمدينة دير الزور، نتيجة الغارة الجوية، ويشار إلى أن الكتيبة المستهدفة تتمركز ضمنها قوات عسكرية جوية تابعة للنظام وميليشيات موالية لإيران.

ودوى انفجار مساء أمس، نتيجة تعرض منطقة قمة هرابش بمدينة دير الزور وجسر داخل بلدة الهري، وساحة البوابة في بلدة الحميضة والبوابة العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية على الحدود السورية العراقية، نتيجة الغارة الجوية التي يرجح بأنها إسرائيلية.

وتنتشر الميليشيات الإيرانية في المنطقة آنفة الذكر، حيث تتنقل من العراق إلى سوريا وبالعكس من منافذ غير شرعية.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 32 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 24 منها جوية و8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 71 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات

وتسببت تلك الضربات بمقتل 72 من العسكريين بالإضافة لإصابة 85 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 26 من قوات النظام بينهم ضباط

– 31 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية

– 6 من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني

– 4 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 3 من “حزب الله” اللبناني.

– عنصران من الجهاد الإسلامي

بالإضافة لاستشهاد رجل وسيدة، فضلاً عن سقوط جرحى مدنيين

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 13 لدمشق وريفها، و7 للقنيطرة و2 لحماة، و3 لطرطوس، و4 لحلب، و3 للسويداء، و2 لدرعا، و3 لحمص، 1 لدير الزور

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.