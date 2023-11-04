بغارتين.. طائرة حربية روسية تستهدف مقرا عسكريا قرب مدينة إدلب

استهدفت طائرة حربية روسية، صباح اليوم، بغارتين مقرا عسكريا لهيئة تحرير الشام في مزارع قرية عين شيب غرب مدينة إدلب، مما أدى لوقوع أضرار مادية كبيرة.

واستهدفت غرفة “عمليات الفتح المبين”، بالقذائف الصاروخية، ليلة أمس، مواقع لقوات النظام في مدينة سراقب جنوب شرق إدلب.

كما ردت قوات النظام، بقصف مدفعي، استهدف محيط النقطة التركية، داخل بلدة آفس بريف إدلب الشرقي، بالإضافة إلى قصف قرية معربليت جنوب إدلب.

وأصيب 4 عناصر من هيئة تحرير الشام بجراح متفاوتة، يوم أمس، نتيجة غارة جوية شنها الطيران الحربي الروسي، استهدفت موقعا للهيئة قرب قرية فليفل بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بتوازي مع غارة جوية طالت جبل الأربعين في الريف الجنوبي إدلب، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.