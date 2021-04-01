بغطاء جوي روسي.. قوات النظام والميليشيات الموالية لها وللروس تبدأ حملة تمشيط جديدة بحثاً عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: بدأت قوات النظام مدعومة بمسلحين موالين لها، من “لواء القدس” الفلسطيني، وقوات “الدفاع الوطني” منذ فجر اليوم الخميس، حملة تمشيط واسعة تستهدف خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي بدأت تظهر بشكل شبه علني في البادية الشرقية لمدينة الميادين، انطلاقًا من منطقة “البنجة” و وصولًا إلى منطقة فيضة “ابن موينع”، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن حشودات عسكرية كبيرة وصلت إلى المنطقة منذُ يوم أمس، مؤلفة من عشرات الجنود والعربات المصفحة قبل البدء بحملة التمشيط، التي انطلقت بغطاء جوي روسي، إذ تقوم المقاتلات الحربية الروسية بشن غارات مكثفة على المنطقة وغارات أخرى على منطقة جبل البشري بريف دير الزور عند الحدود الإدارية مع الرقة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، إلى تناوب 6 مقاتلات روسية على استهداف مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية عند مثلث حماة – حلب – الرقة، حيث استهدفت الطائرات الروسية بنحو 15 ضربة جوية مواقع التنظيم في البادية، يأتي ذلك بالتزامن مع وصول حشودات عسكرية كبيرة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى بادية الميادين الشرقية، للبدء بتنفيذ حملة تمشيط بحثًا عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشرة في المنطقة، فجر الغد.

وفي الـ 29 من آذار/مارس، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت من داخل مشفى تشرين العسكري في العاصمة دمشق، بأن المشفى استقبلت خلال الثلاثة أيام الأخيرة، نحو 100 مصاب من عناصر ومسلحين موالين لقوات النظام، جميعهم أُصيبوا بكمائن وألغام تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء قيامهم بعمليات تمشيط بحثًا عن خلايا التنظيم في البادية الممتدة منطقة السخنة، وصولًا إلى بادية تدمر في ريف حمص الشرقي، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن غالبية المصابين تعرضوا لحروق من الدرجة الأولى، فضلًا عن تعرض الكثير من منهم لبتر في الأطراف، مصدر طبي من داخل مشفى تشرين العسكري الواقع في الجهة الشمالية الشرقية من محافظة دمشق في منطقة برزة، قال للمرصد السوري، بأن المشفى علقت استقبال المصابين بشكل مؤقت نتيجة امتلاء أسرة المشفى بالمصابين الذين سقطوا خلال ثلاثة أيام فقط، بالإضافة إلى تحويل الحالات الباردة من المصابين إلى باقي المشافي الحكومية في العاصمة .

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان،في الـ 26 من آذار/مارس الحالي، أن 7 عناصر من الميليشيات الموالية للنظام قُتلوا، وجرح 3 آخرين، بهجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” استهدف مواقع الميليشيات، مساء أمس الأول، في بادية عقيربات بريف حماة الشرقي، يأتي ذلك في ظل النشاط المتواصل و المتصاعد لتنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية عند مثلث حماة – حلب – الرقة.