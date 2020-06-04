بغية البدء بحملة أمنية ضخمة.. التحالف الدولي وقسد يتحشدون بريف دير الزور الشمالي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي بصدد البدء بحملة أمنية ضخمة في ريف دير الزور، حيث عمدت قسد منذ ساعات المساء وحتى الآن إلى حشد المئات من عناصرها في كل من البصيرة وصور شرق دير الزور بالإضافة لحقل العمر النفطي، وانتشرت القوات المستقدمة في قرى ريف دير الزور الشمالي الواقعة على الجانب الشرقي لنهر الخابور، وسط منعها للتنقل بين تلك القرى، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن العملية ستتركز في البادية الشمالية الشرقية لدير الزور

وكان المرصد السوري نشر في الـ 28 من الشهر الفائت، أن قوات التحالف الدولي، عمدت إلى تنفيذ عملية إنزال في قرية جديد عكيدات بريف ديرالزور الشرقي بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، حيث جرت محاصرة أحد المناطق في القرية برفقة قوات سوريا الديمقراطية، عقب إبلاغ الأهالي عدم الخروج من منازلهم عبر مكبرات الصوت، وتم اعتقال 4 أشخاص من تنظيم “الدولة الإسلامية” يرجح أنهم من الجنسية العراقية.