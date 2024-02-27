بغية تحصيل المال.. فصيل موال لتركيا يعتقل مواطنين اثنين بعد ترحيلهما من تركيا

محافظة حلب: اعتقل أفراد دورية أمنية تابعة لفصيل الجبهة الشامية خلال الأيام القليلة الفائتة شابين اثنين من أهالي مدينة السفيرة بريف حلب، بعد ترحيلهما من قبل السلطات التركية عبر معبر باب السلامة، مطالبين ذوي الشابين بضرورة دفع فدية مالية لقاء إطلاق سراحهما.

على صعيد متصل، أطلقت الشرطة العسكرية سراح مواطن من أهالي مدينة عفرين، بعد اعتقاله قرابة الشهر، وإجبار ذويه على دفع فدية مالية مقدارها 2500 دولار أمريكي، دون معرفة التهم الموجهة إليه، كما أطلقت الشرطة العسكرية في مدينة عفرين سراح مواطن آخر يوم أمس بعد إجباره على دفع فدية مالية لم يعرف قيمتها.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية اعتقلوا مواطنين اثنين من أهالي قرية شيخوتكا التابعة لناحية معبطلي، وذلك بعد مداهمة منزلهما في مدينة عفرين، دون معرفة التهم الموجهة إليه، وذلك بغية تحصيل فدية مالية منهم.