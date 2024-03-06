بغية فدية مالية.. لواء “عاصفة الشمال” يختطف 3 مواطنين في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: اختطف عناصر حاجز يتبع للواء عاصفة الشمال في قرية سجو بريف إعزاز شمالي حلب، خلال الأيام القليلة الفائتة شابين اثنين من مدينة درعا وآخر من محافظة حلب، بعد ترحيلهم من قبل السلطات التركية عبر معبر باب السلامة، مطالبين ذوي الشبان بضرورة دفع فدية مالية لقاء إطلاق سراحهم.

وتواصل الفصائل الموالية لتركيا اعتداءاتها على المواطنين من اختطاف وغيره، دون أي رادع أخلاقي، بهدف الحصول على فدى مالية، بينما يقابل ذلك حالة استياء شعبي واسع جراء تلك الانتهاكات المستمرة والتجاوزات التي يتعرض لها أولئك المواطنون.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأشار المرصد السوري في 27 كانون الثاني الفائت إلى أن عناصر من فصيل “فرقة المعتصم” اختطفوا مواطنا من أهالي مدينة مارع بريف حلب الشمالي، إثر نشوب خلافات بين الطرفين على محضر للبناء، حيث اقتيد المواطن إلى جهة مجهولة.

على صعيد متصل، أقدمت عناصر مجموعة مسلحة مجهولة الهوية يستقلون سيارة ” فان” على اختطاف مواطن بالقرب من سوق الخميس وسط مدينة الباب، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة، بالرغم من انتشار عدة حواجز لـ”الجيش الوطني” والشرطة العسكرية بالقرب من المكان.