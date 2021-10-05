بـ 200 دولار أمريكي.. الفرقة الرابعة  تسمح للمواطنين بمغادرة مناطق نفوذ النظام السوري عبر نهر الفرات

يهرب المواطنون من سورية إلى الدول المجاورة، عبر اجتياز مناطق السيطرة المختلفة، ودفع مبالغ مالية كبيرة لتلك القوى، في سبيل الوصول إلى أوروبا أو تركيا، وفي سياق ذلك، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر الفرقة الرابعة تهرب المواطنين من منطقة حويجة الطيبة عند أطراف مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وتنقلهم عبر القوارب إلى بلدة ذيبان في الضفة الشرقية من نهر الفرات والتي تخضع لسيطرة “قسد”، وذلك بعد إغلاق المعابر النهرية مع مناطق سيطرة “قسد” والتشديد عليها.

ومقابل مبلغ قدره 700 ألف ليرة سورية للفرد الواحد أي ما يعادل 200 دولار أمريكي، تنقل الفرقة الرابعة الراغبين بالهجرة من منطقة الميادين إلى مناطق نفوذ “قسد”، ومن ثم يتوجهون إلى مناطق سيطرة “الجيش الوطني” بمنطقتي تل أبيض ورأس العين ومن ثم إلى تركيا أو أوروبا.

والجدير بالذكر أن حاجز البانوراما عند مدخل مدينة دير الزور وحاجز دوار البلعوم المتواجدان عند مدخل مدينة الميادين يمنعان أبناء المحافظات الأخرى من الدخول إلى المدينة إلا بدفع مبالغ مالية حيث يقوم حاجز البانوراما : على مدخل مدينة دير الزور بأخذ رشوة تتراوح من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية، بينما يأخد العناصر على حاجز البلعوم بمدينة الميادين، على بعد مسافة 50 كيلو متر من حاجز البانوراما، مبالغ مالية تتراوح من 100 ألف حتى 300 ألف ليرة سورية، وذلك لقاء السماح بدخول مدينة الميادين التي يتم من خلالها العبور إلى مناطق “قسد” عبر معابر التهريب النهرية.