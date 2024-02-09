بـ 3 صواريخ.. المجموعات المدعومة من قبل إيران تستهدف قاعدة حقل “كونيكو” بريف دير الزور الشمالي

محافظة دير الزور: استهدفت المجموعات المدعومة من قبل إيران بـ 3 صواريخ محيط القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز، في ريف دير الزور الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 112 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 30 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—30 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة