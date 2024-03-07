بـ 3 ضربات متتالية.. مسيّرة تركية تستهدف قرية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام

محافظة حلب: استهدفت طائرة مسيّرة تركية نوع “درون”، بـ 3 ضربات متتالية، قرية تل عناب بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 5 آذار الجاري، استهداف طائرة مسيرة انتحارية تابعة للقوات التركية موقعا في قرية “شيخ عيسى” بمنطقة الشهباء، واقتصرت الأضرار على المادية فقط، وجاء ذلك بالتزامن مع استهداف القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرى زيوان و خريبشة وتل مضيق و سد الشهباء ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري والقوات الكردية بريف حلب الشمالي.