بـ 6 غارات جوية متتالية.. الطيران الحربي الروسي يستهدف مناطق انتشار “التنظيم” في بادية الرصافة

نفذ الطيران الحربي الروسي سلسلة من الضربات الجوية في البادية السورية، حيث شن 6 ضربات متتالية على مناطق تتوارى ضمنها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الرصافة بريف الرقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتواصل المقاتلات الحربية الروسية في شن غارات جوية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” على خلفية تزايد نشاطه في البادية السورية التي منها ينطلق عملياته.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 28 شباط الفائت، بأن المقاتلات الحربية الروسية نفذت غارات جوية جديدة في البادية السورية، حيث تركز ضربات اليوم على مواقع يتوارى ضمنها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.