بـ5 عربات عسكرية.. فرقة الحمزة تقتحم قرية في منطقة “نبع السلام” في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: اقتحمت مجموعة عناصر من فرقة الحمزة الموالية لتركيا، فجر اليوم الخميس، قرية العامرية التابعة لبلدة المناجير بريف تل تمر الجنوبي بالقرب من طريق “m4″، وشن العناصر عمليات تفتيش في عدد من منازل القرية وانتهكوا حرماتها.

واستقدم الفصيل 5 عربات عسكرية مزودة برشاشات ثقيلة، أثناء المداهمة بحجة البحث عن مطلوبين، دون أن تلقي القبض على أحد، حيث غادرها الشباب والرجال ولم يبق فيها إلا النساء.

وتجدر الإشارة إلى أن القرية تقع ضمن عملية “نبع السلام” التي تعيش حالة من الفوضى وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الفصائل المسيطرة.

وفي منتصف أكتوبر، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الشرطة العسكرية بمشاركة من فرقتي الحمزة و السلطان مراد داهموا قرية “لوذي” جنوب شرق رأس العين (سري كانييه) ضمن منطقة “نبع السلام” في ريف الحسكة، حيث دخل عناصر المداهمة رفقة عربات عسكرية إلى القرية، بعد منتصف ليلة الخميس-الجمعة.

مصادر محلية أكدت لـ”المرصد السوري” بأن عملية المداهمة جرت بعد أن تم تطويق القرية وإغلاق الطرق المؤدية لها، بينما منعت الفصائل الموالية لتركيا، الأهالي من مغادرة منازلهم.

وأكدت المصادر بأن الفصائل انتهكت حرمة المنازل واعتدت على النساء لفظيًا بالشتائم، لرفضهن همجية عناصر المداهمة.

كما وتم اعتقال سيدتين ورجل، ومصادرة أجهزة نقالة، بتهمة التواصل مع قوات سوريا الديمقراطية.

وفي 12 أكتوبر، اقتحمت مجموعة من عناصر فرقة الحمزة منزلًا في حارة البزز، في مدينة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، للاستيلاء على المنزل بحجة أنه يعود إلى شخص كان يعمل سابقاً مع “الإدارة الذاتية”، وطالب عناصر فرقة الحمزة من ساكني المنزل بضرورة إخلائه فوراً.

وفي الأول من أكتوبر، اعتدى عناصر من فصيل صقور السنة التابعة للفرقة 20، بالضرب بحق امرأة في قرية العدوانية، بعد أن حاولت مقاومة عناصر الفصائل الموالية لتركيا أثناء اعتقال زوجها، في حين اجتمع عناصر الفصائل مع وجهاء من أبناء المنطقة، لحل الخلاف والمطالبة بالرجل المعتقل.