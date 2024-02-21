بفدية تعادل راتب شهري لألف ضابط عامل.. عصابة “شجاع العلي” تفرج عن مختطف من أهالي دمر

محافظة حمص: أفرجت عصابة “شجاع العلي” المقرب من “حزب الله” اللبناني عن شاب من حي دمر الدمشقي جرى اختطافه قبل أيام في حمص، مقابل فدية مالية مقدارها 400 مليون ليرة سورية أي مايعادل راتب الشهري لـ 1000 ضابط عامل في صفوف قوات النظام.

وأشار المرصد السوري في 16 شباط، إلى أن عصابة اختطفت 3 شبان من أهالي حي دمر في العاصمة دمشق، بعد استدراجهم إلى محافظة حمص، وطالب أفراد العصابة بفدية مالية تقدر قيمتها بـ 5000 دولار أمريكي عن كل شخص، مقابل إطلاق سراحهم.

وتواصل عصابات مسلحة تابعة لمدعو “شجاع العلي” المقرب من حزب الله اللبناني، في عمليات خطف السوريين، مستغلا نفوذه الممتد من حمص صولا إلى الشريط الحدود اللبنانية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، بينما ويقابل ذلك، استياء شعبي واسع جراء تلك الممارسات التي تستهتر أرواح المدنيين الراغبين في اجتياز الحدود السورية اللبنانية بحثاً عن حياة أفضل.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير مفصل عن المدعو “شجاع العلي” ونفوذ الممتد من حمص إلى الحدود اللبنانية، حيث تعرض العشرات من أبناء مختلف المحافظات السورية لعمليات الاختطاف على يد عصابات المدعو “شجاع العلي”، أثناء توجههم من حمص إلى لبنان بشكل شهري، لافتين إلى أن العلي خصص مجموعة من الهنكارات ضمن الأراضي الزراعية في منطقة أم جامع وحديدة لاحتجاز المختطفين، الذين لا يتم إطلاق سراحهم، إلا في حال خضع ذويهم للابتزاز المالي، ودفع الفدى التي تتراوح ما بين 5-3 آلاف دولار أمريكي عن الشخص الواحد.