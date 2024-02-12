بقذائف أطلقتها “قسد”.. جريحان من ميليشيا “الدفاع الوطني” في بلدة بريف دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب عنصران من ميليشيا الدفاع الوطني جراء استهداف “قسد” بقذائف الهاون لبلدة السيال بريف البوكمال عقب محاولة تسلل لمجموعة من الموالين للنظام والميليشيات الإيرانية لبلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تصدت لمحاولة تسلل نفذها مسلحون محليون، حاولوا العبور إلى مصفاة بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة دارت بين الطرفين على صفتي نهر الفرات، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.