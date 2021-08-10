بقذائف “الآربيجي”.. مجهولون يهاجمون حواجز أمنية وعسكرية لقوات النظام في ريف درعا 

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرشاشات وقذيفة “آربيجي”، عند منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، حاجزًا أمنيًا لقوات النظام في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، فيما دارت اشتباكات بين المسلحين من جهة وعناصر الحاجز الأمني من جهة أخرى، قبل أن ينسحب المهاجمون إلى جهة مجهولة، وأسفرت الاشتباكات عن وقوع جرحى من الطرفين، إضافة إلى إصابة طفل بالرصاص العشوائي.

على صعيد متصل، هاجم مسلحون مجهولون، مركز مديرية المنطقة الواقعة ضمن المربع الأمني التابع للنظام في مدينة نوى بالأسلحة الخفيفة وقذائف “الآربيجي”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، استهداف مسلحين مجهولين لسيارة إطعام تابعة لإحدى تشكيلات قوات النظام بالأسلحة الرشاشة على طريق صيدا- كحيل بريف درعا الشرقي، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر بجروح أحدهم بحالة خطيرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 5 آب، مقتل عنصر في قوات النظام وإصابة 6 آخرين بينهم ضابط، جراء استهداف سيارة عسكرية واحدة على الأقل صباح يوم الخميس، بالرصاص من قبل مسلحين على الطريق الواصلة بين ناحتة وبصر الحرير شرقي درعا.