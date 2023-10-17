بقذائف “الآربيجي” والأسلحة الرشاشة..  مسلحون محليون يهاجمون موقعين لـ”لقسد” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: هاجم مسلحون محليون بالأسلحة الرشاشة، وقذائف “الآربيجي”، مدرسة وموقع قربه تتمركز فيهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية، في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، وسط اشتباكات بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري، في 15 من تشرين الأول الجاري، إلى أن مسلحين محليين استهدفوا برشقات من الرصاص موقعا عسكريا لـ”قسد” بالقرب من جسر الميادين في بلدة ذيبان، بالإضافة إلى محطة المياه في بلدة الحوايج شرقي ديرالزور، حيث تم تبادل لإطلاق نار بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية، في المقابل، قصفت ” قسد” بقذائف الهاون من مكان تمركزها في بلدة حوايج، مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها غرب الفرات، بعد رصد تحركات عند الخط الفاصل، تحسبا لمنع عمليات تسلل من جهة النظام إلى ضفة نهر الفرات الشرقية.