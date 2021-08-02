بقذائف “الأربيجي”.. مجهولون يهاجمون مقرًا للقوات الخاصة في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون مجهولون بقذائف “الأربيجي”، مقرًا للقوات الخاصة التابعة لـ”قسد”، وسط مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، في حين جرت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر “قسد” من جهة، والمسلحين من جهة أخرى، قبل أن يلوذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يأتي ذلك، في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

على صعيد متصل، حلقت طائرة مروحية أمريكية، في أجواء بلدة الصبحة بريف دير الزور، بالتزامن مع تدريبات مشتركة بين القوات الأمريكية و”قسد”.