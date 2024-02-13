بقذائف الهاون والرشاشات.. “قسد” تقصف قرية خاضعة لسيطرة قوات النظام شرقي ديرالزور

محافظة دير الزور: قصفت قوات سوريا الديمقراطية بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة قرية بقرص الخاضعة لسيطرة النظام بريف دير الزور الشرقي بعد إطلاق نار من مسلحين محليين على الموقع، وسط معلومات عن سقوط جرحى بين المدنيين.

كما سقطت قذائف على بلدة الطيبة في محيط مدينة الميادين شرقي ديرالزور، تزامناً مع اشتباكات بين “قسد” وبين مسلحين محليين قرب جسر الميادين بريف دير الزور.

ووثق نشطاء المرصد السوري أمس مقتل 5 من الدفاع الوطني وأصيب آخرون بجراح، نتيجة الاشتباكات التي دارت يوم أمس، بين المسلحين المحليين وعناصر من “الدفاع الوطني” من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية في جهة أخرى، في قرى وبلدات الهرموشية والجنينة في الريف الغربي وذيبان والشعفة في الريف الشرقي بدير الزور.