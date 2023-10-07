بقذائف صاروخية تابعة ” للهيئة”.. إصابة 13 مدنياً بينهم 7 أطفال في مدينتي نبل والزهراء

محافظة حلب: أصيب 13 مدنياً بينهم 7 أطفال، على خلفية قصف صاروخي لـ “هيئة تحرير الشام”، على مدينتي نبل والزهراء ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميلشيات الإيرانية بريف حلب الشمالي، ، وسط معلومات عن أضرار مادية لحقت بالموقع المستهدف.

وأشار المرصد السوري، اليوم، إلى قصف القوات التركية المتمركزة في إعزاز ومارع بريف حلب الشمالي بالمدفعية الثقيلة، قرى الشيخ عيسى وزيوان ومرعناز وشوارغة والمالكية وصوغوناكة بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، إلى أن القوات التركية المتمركزة في إعزاز ومارع بريف حلب الشمالي قصفت بالمدفعية الثقيلة، قرى الشيخ عيسى وزيوان ومرعناز وشوارغة والمالكية وصوغوناكة بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشار المرصد السوري أمس إلى استهداف الطيران الحربي التركي لكل من قرية مالكية التابعة لناحية شران بريف مدينة عفرين وقرية بيلونيه، ومطار منغ، ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام.