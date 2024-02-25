بقذائف مدفعية وصاروخية.. قصف متبادل بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية على محور عين عيسى شمالي الرقة

محافظة الرقة: شهد محور عين عيسى والصوامع ومخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي فجر اليوم، استهدافات متبادلة بالأسلحة الثقيلة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، حيث استهدفت قوات سوريا الديمقراطية مواقع للقوات التركية والفصائل الموالية لها بقذائف صاروخية، لترد الأخيرة بقصف مدفعي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي 12 كانون الثاني الفائت، قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة محيط ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

ويأتي ذلك في ظل القصف البري المتواصل بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية، بعد التصعيد الجوي الكبير على مناطق شمال شرق سوريا.