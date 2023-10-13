بقذيفة “آربيجي” استهدفت منزله.. إصابة تاجر ومروج للمواد المخدرة بجروح في درعا البلد

محافظة درعا: أصيب شخص من تجار ومروجي المخدرات بجروح، إثر استهداف منزله، بقذيفة RPG وبإطلاق نار، من قبل مسلحين مجهولين، وذلك في حي البحار بدرعا البلد.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المنتشر في مدينة درعا وباقي مناطق سيطرة النظام

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 407 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 331 شخصا، هم:

-114 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-144 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 23 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 11 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.